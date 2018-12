Părinții unui băiețel de 3 ani acuză o educatoare de la Grădinița cu Program Prelungit (PP) nr.15 din Focșani că le-ar fi strâns copilul de gât și că l-ar fi tras de organele genitale.

Tatăl copilului povestește că atunci când a cerut explicații, la grădiniță, în legătură cu urmele de pe gât, i s-ar fi spus că micuțul s-a lovit pe sub măsuțe. ”În ultima vreme copilul nu voia să mai meargă la baie, iar într-o seară l-am luat de la grădiniță vânăt pe gât. Am întrebat-o pe doamna educatoare ce s-a întâmplat și mi-a spus că nu stie ce a pățit, așa a ieșit de pe sub... citeste mai mult

acum 51 min. in Actualitate, Vizualizari: 24 , Sursa: Antena 3 in