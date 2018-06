Câteva zile ne mai despart de startul celei de-a 5-a ediții a Techsylvania. Unul dintre cele mai influente evenimente de tehnologie din Estul Europei va aduce la Cluj-Napoca 45 de speakeri internaționali de la companii precum Waze, Alibaba, Bitdefender, eBay, Slack sau The New York Times, evenimente satelite și investitori care administrează fonduri venture capital de peste 3 de miliarde de dolari.

Programul din acest an include nu mai puțin de 70 de prezentări, workshop-uri, sesiuni Q&A și evenimente satelit. Agenda oficială a Techsylvania este acum disponibilă aici!

Descoperă aici când vor urca pe scenă Japjit Tulsi, Vice President Engineering al eBay ce conduce... citeste mai mult

azi, 19:07 in IT&C, Vizualizari: 39 , Sursa: Agora in