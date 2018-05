Tech Expo 2018: masini hibrid, roboti prietenosi si printare 3D Festivalul Bucharest Technology Week a transformat, timp de o saptamana (14-20 mai), Capitala intr-un hub al tehnologiei. Evenimentul tech, ajuns la a treia editie in acest an, s-a desfasurat atat in doua locatii centrale, Athenee Palace Hilton si Piata Universitatii, dar si in spatiile partenerilor.

Categoriile de baza ale Festivalului Bucharest Technology Week au fost:

- Summiturile business care au cuprins 5 tipuri de conferinte si peste 50 de speakeri internationali si nationali. Locatie: Athenee Palace Hilton. Perioada: 15 – 18 mai. - Tech Expo a fost destinata... citeste mai mult

