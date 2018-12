În mod normal, locuitorii din Ștefănești, sat Golești, ar fi trebuit să cunoască în acest an binefacerile gazului. Cei mai optimiști dintre ei și-au dărâmat sobele de lemn, și-au montat centrală și calorifere, considerând că în câteva luni vor reuși să se și branșeze. Din păcate, așa cum vă informam, lucrurile au luat o neașteptată întorsătură. Distrigaz a constatat, abia după ce a introdus conducta principală că, în fapt, nu are licență. De ce nu are licență? Pentru că undeva prin 2005, tocmai satul Golești, cea mai importantă zonă a localității, a fost omis din... citeste mai mult

azi, 18:38 in Locale, Vizualizari: 33 , Sursa: Bitpress in