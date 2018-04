Începe cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Ca o premiera, în acest an festivalul are un invitat special. Teatrul de pe Bulevardul Magheru va găzdui șase spectacole selecționate în cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare- cinci producții invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și Statele Unite ale Americii și o producție a Teatrului Nottara. În acest an, Fest(in) pe Bulevard se va desfășura în trei etape: 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea ”Planeta... citeste mai mult