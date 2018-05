Spre sfârşitul acestei luni, mai exact pe 24 mai, Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti deschide un nou spaţiu de joc, de data aceasta unul în aer liber, pe acoperişul sub formă de pălărie al instituţiei.

Amfiteatrul are o capacitate de 299 de locuri şi va găzdui spectacole estivale, atât producţii ale TNB cât şi producţii independente, găzduite de noul spaţiu teatral.

Amfiteatrul în aer liber de pe TNB se află la o înălţime de peste 40 de metri de la sol, are cinci lifturi de acces, care urcă din foaierul Sălii Mari la nivelul 4, este dotat cu instalaţii de sunet şi lumină şi cu un spaţiu de joc foarte generos. ”Sala” va fi inaugurată... citeste mai mult