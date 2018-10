Situație critică la Teatrul de Operă și Balet din Constanța! Instituția nu mai are bani să-și plătească angajații și colaboratorii, iar directorul face apel la constănțeni să cumpere bilete pentru a salva teatrul. Până la următoarea rectificare de buget, instituția mai are nevoie de un milion de lei. Ministerul Culturii, în subordinea căruia se află teatrul, nu a avut până la această oră nicio reacție.

La un pas de dezastru EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Teatrul Oleg Danovski mai are doar 137 de angajați. Restul personalului este format din colaboratori, 80 la număr, veniţi din ţări precum Japonia, Brazilia sau... citeste mai mult

azi, 09:17 in Actualitate, Vizualizari: 35 , Sursa: TVR in