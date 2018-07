Marko Bela: “Partenerii din coalitie sunt in deriva. UDMR ar putea trece in opozitie” Presedintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania, Marko Bela, a declarat, la sfarsitul saptamanii trecute, ca in sedinta Consiliului Reprezentantilor...

Observator de Constanta, 30 Septembrie 2010