Teatru si dans pentru copii

Ludoteca Bibliotecii Judetene „Panait Istrati” Braila impreuna cu Asociatia „Arcul Generatiilor” va invita la un spectacol de teatru si dans, sambata, 9 martie 2019, ora 10.00. Membrii trupei de teatru „Micii Poznasi” vor sustine in fata publicului doua povesti clasice „Cenusareasa” si „Scufita rosie” prezentate sub forma de pantonima muzicala. In pantonima muzicala replicile actorilor sunt inlocuite de fragmente muzicale ca o noua modalitate de a spune o poveste, provocand imaginatia si talentul tinerilor actori, acestia spunand o poveste fara a-si folosi vocea. In distributie: Andrei... citeste mai mult