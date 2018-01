Newsletter Eşti curios de ceea ce se întâmplă în lumea auto? Îţi trimitem ştirile zilei direct pe e-mail. Constructorul Rimac a devenit cunoscut în lumea auto datorită lui Concept One, un hypercar electric de 1224 de cai putere. Acum, reprezentanții companiei din Croația anunță lansarea unui nou hypercar.

Sub numele de cod "Concept Two", viitorul model va debuta oficial în cadrul Salonului Auto de la Geneva. Conform reprezentanților companiei, noul hypercar va fi mai confortabil, mai rapid și mai scump decât actualul Concept One.

Vă reamintim că hypercar-ul Concept One poate accelera de la 0 la 100 km/h...

