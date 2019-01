La numai câteva zile după ce a prezentat un facelift pentru modelul de oraș Twingo, Renault face ultimele pregătiri pentru lansarea noii generații a lui Clio. Constructorul francez a publicat în weekend pe rețeaua de socializare Instagram un clip video care scoate în evidență câteva elemente de design ale hatchback-ului. Astfel, sunt vizibile grila frontală, partea din spate unde este inscripționat și numele modelului, dar și câteva elemente de interior, în special scaunele și volanul.

