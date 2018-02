La începutul acestui an, constructorul Rimac a publicat un teaser video cu viitorul său hipercar electric. Cunoscuți pentru modelul Concept One, croații au anunțat că viitorul hipercar electric, denumit provizoriu Concept Two, va fi mai rapid, mai confortabil și mai scump decât Concept One. Debutul oficial are loc în luna martie în cadrul Salonului Auto de la Geneva, dar, pânâ atunci, compania ne-a oferit încă un teaser cu viitorul model.

Surse din cadrul companiei susțin că Rimac Concept Two va beneficia de o... citeste mai mult

