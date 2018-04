Teapa mascata cu flori ornamentale: Un afacerist ucrainean care se dadea florar a fugit cu un milion de lei din Iasi

Un afacerist din Ucraina s-a folosit de o firma infiintata la Iasi, care se ocupa cu comercializarea florilor ornamentale, pentru a castiga cat mai repede bani din evaziune fiscala • In doar doi ani de zile, cetateanul ucrainean a castigat din decontari fictive de TVA aproape un milion de lei • In timpul proceselor in care era acuzat de evaziune fiscala, omul de afaceri a disparut fara sa lase absolut nimic in proprietatea societatii care sa poata fi valorificat de Fisc pentru recuperarea prejudiciului cauzat statului

