Brittany Colley a cumpărat pe ultima sută de metri o rochie de pe site-ul Pretty Little Thing, pe 30 decembrie. Numai că produsul primit era total diferit de cel comandat: în locul unei rochii pe gât, lungă, a primit una gri metalizat, cu decolteu în V şi extrem de scurtă. „Când am deschis coletul am remarcat iniţial că materialul era altfel, apoi am văzut că era cu totul altă rochie. Am început să plâng pentru că nu aveam cu ce să mă îmbrac de Revelion, iar ce îmi trimiseseră ei nu era o opţiune“, a povestit Brittany, citată de Daily Mail. În cele din urmă, studenta a purtat o rochie mai veche pe care o avea în... citeste mai mult

