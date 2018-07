Trei persoane din Brașov, doi barbați și o femeie, sunt cercetate într-o anchetă, sub acuzația comiterii unor fapte de înșelăciune în formă continuată, complicitate la înșelăciune în formă continuată, tentativă la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătura privată și uz de fals.

Cei doi bărbați se află în arestul Poliției Județene Brașov, iar femeia a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un caz de înșelăciune în dauna unei firme din Insulele Cayman care organizează croaziere.

Polițiștii brașoveni, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, au efectuat, pe 20 iulie,... citeste mai mult