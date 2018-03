Această tristă poveste merită citită de oricare dintre noi. Cu siguranță toți am simțit cel puțin o dată acest sentiment prezent de fapt din ce in ce mai des în viețile noastre.

”Draga frica, m-am gandit sa-ti scriu, si sa-ti spun ceea ce nu am avut curajul pana acum sa-ti spun. Pana si la initiativa asta simt o oarecare teama fata de tine, insa este timpul sa lamurim niste aspecte.

In primul rand da-mi voie sa fiu sincera, si sa-ti spun ca te urasc din suflet. Am motive nenumarate pentru aceasta ura, dar nu ti le voi mentiona pentru ca m-as... citeste mai mult

acum 36 min. in Life, Vizualizari: 47 , Sursa: Antena 3 in