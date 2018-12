Te tenteaza o cariera de model in cadrul unui studio de videochat? Iata cum il alegi pe cel mai bun!

Faptul ca videochatul este o industrie in plina ascensiune nu mai este un secret pentru nimeni. Castigurile fabuloase, intr-un timp relativ scurt in comparatie cu alte domenii de activitate si beneficiile multiple au facut ca tot mai multe reprezentante ale sexului frumos sa aplice pentru joburile oferite de studiourile de videochat din Romania.

Insa, ca in orice alt domeniu, exista numeroase studiouri care isi doresc sa profite de naivitatea si de lipsa de experienta a tinerelor. Astfel, in anunturile de angajare, le promit tot felul de incasari fabuloase, fara sa le... citeste mai mult