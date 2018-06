Durerea in partea de jos a burtii, atunci cand se intensifica la mers sau tuse, poate fi apendicele, in cazul in care aveti si frisoane, diaree, voma, cel mai indicat este sa va adresati medicului. Durerea de spate, o sa aveti probleme cu rinichii, asemenea durere este confundata cu indindere musculara.

Durerea sub coastele din partea dreapta, vezica biliară și ficatul s-ar putea să vă dea semnale. Dacă durerea este permanentă și însoțită de grețuri, vomă, îngălbenirea suprafeței pielii înseamnă... citeste mai mult