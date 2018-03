TBNR (The Best Never Rest), accelerator de startupuri din Iaşi, a încheiat selecţia iniţială şi va începe programul pe 2018, primul din istoria sa, cu o investiţie şi şase startupuri accelerate.

Programul TBNR este continuu, aşa că admiterea de noi startupuri şi noile investiţii vor fi anunţate pe parcursul anului, pe măsură ce se vor concretiza.

Primele startupuri selectate sunt :

Nify LAS, soluţie de learning administration, investiţie de 33.000 euro RedSuns, drone de cartografiere AMAP, soluţii industriale din zona SCADA, smart metering, energy efficiency Trip & Treat, platformă de turism medical inbound... citeste mai mult