Și asta în condițiile în care pentru un loc de parcare taxa de concesiune a ajuns la 130 de lei pe an.



Cum s-a ajuns la această situație?



Majoritatea contractelor pentru terenurile aflate sub garaje au fost semnate imediat după Revoluție. Unele în 1992, altele în 1994. Fără nici o clauză pentru reactualizarea prețurilor achitate pentru concesiunea pe teren.



Și astfel s-a ajuns la situații în care botoșănenii plăteau câteva zeci de lei pentru terenurile de sub garaje.



Recent în Consiliul Local s-a aprobat o Hotărâre de Consiliu Local pentru prelungirea contractelor expirate și reactualizarea prețurilor.



„Sunt botoșăneni care au garaje în municipiul Botoșani, clădirea...

