Guvernul a anunțat intenția de a introduce o taxă auto, după ce cea veche a fost anulată la începutul acestui an. Scopul acesteia ar fi - după cum declară ministrul Mediului - de a scoate din circulație mașinile vechi și intens poluante. Pentru acestea taxa ar putea ajunge la 200 euro pe an. În 2017 au fost importate aproape 500.000 de mașini second hand.

Vechea taxă a fost inițiată de guvernul Tăriceanu și a avut ca scop principal susținerea intereselor dealerilor auto, categorie din care făcuse parte premierul înainte de a prelua șefia guvernului. A rămas celebru calculul...