1,2 miliarde de euro a încasat ilegal statul în ultimii zece ani, de la sute de mii de români, sub formă de taxă de primă înmatriculare. Deși taxa a fost declarată ilegală de către Uniunea Europeană chiar de la implementare, în 2007, Guvernul a refuzat s-o abroge și s-a încăpățânat s-o aplice. Păgubiții au dat statul în judecată, au decizii definitive de restituire a taxei, dar Guvernul refuză de patru ani să le dea banii înapoi.

