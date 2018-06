Taxa auto 2018 a fost amanata pe perioada nedeterminata Taxa auto reprezinta un subiect indelung discutat in Romania in ultimii ani, iar acum revine pe agenda publica. Pentru inceput va reamintim ca ideea unei noi taxe auto a aparut in toamna anului trecut, atunci cand Ministerul Mediului anunta ca se gandeste la aplicarea unei noi taxe care sa o inlocuiasca pe cea de mediu.

Desi se spunea ca in primavara vom afla primele detalii cu privire la aceasta, se pare ca in cele din urma cei de la Minister au amanat aceasta decizie pe termen nedefinit. Informatia a venit in cursul zilei de ieri chiar din partea Gratielei Gavrilescu, ministrul mediului.

Cum era descrisa aceasta noua taxa... citeste mai mult

