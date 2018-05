Ciprian Tătăruşanu (32 de ani) are viitorul asigura la Nantes. Presa din Franţa scrie despre intenţia "Canarilor" de a-i prelungi înţelegerea portarului român, scadentă peste un an. Evoluţiile consistente ale fostului portar al FCSB i-au determinat pe cei din conducere să-i pună pe masă un nou contract în Ligue 1.

Internaţionalul român a impresionat la primul sezon în tricoul "Canarilor", fiind de două ori desemnat jucătorul lunii pe baza voturilor exprimate de fani, iar conducerea clubului ia în calcul să-i prelungească actuala înţelegere.

"Tătăruşanu, care mai are un an de contract, ar trebui...