"E urât să joci fără spectatori, mai ales că naţionala are nevoie de fani. Au fost agresivi, nu am reuşit să desfacem apărarea lor. Nu am fost inspiraţi în faza de atac, ei au încercat să ţină de rezultat şi au jucat la trecerea timpului. Nu pot...

Adevarul, 8 Septembrie 2018