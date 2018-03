O tânără al cărei tată a murit cu o lună înainte ca ea să își ia licența a primit un cadou mai neobișnuit.

„Ultimii ani au fost un calvar. Tata era bolnav și a trebuit să am grijă de el, chiar dacă aveam un program dificil la facultate.

Astăzi a fost ziua în care am terminat oficial facultatea, ziua în care mi-am ridicat diploma de licență. Tata nu mai e aici. Astăzi am primit o scrisoare de la el în care mă felicita. În plic era un bilețel pe care erau trecute o adresa de e-mail și o parolă. Mi s-a părut foarte ciudat.

M-am logat și am văzut... citeste mai mult