Un barbat si fiica lui adolescenta au ajuns in spatele gratiilor pentru incest, dupa ce au fost surprinsi facand sex in gradina unui vecin.

Justin Bunn, in varsta de 39 de ani, si fata sa, Taylor, de 19 ani, intretineau relatii intime fara rusine.

Cei doi nu au putut sa isi mai potoleasca poftele, asa ca au decis sa se refugieze in gradina unei case pe care o credeau abandonata, nu foarte departe de locul unde locuiau.

Un vecin care trecea prin zona i-a vazut pe cei doi si a sunat la Politie.

