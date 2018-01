In cursul anului 2015, in mod repetat, barbatul si-a violat fetita in varsta de patru ani. Fetita se afla in grija tatalui, fiind nascuta in urma unei relatii de concubinaj a inculpatului cu o femeie din aceeasi localitate. In plus, barbatul isi batea...

Botosaneanul, 1 Februarie 2016