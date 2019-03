Când suntem capabili să îi iertăm pe cei care ne-au greșit? Un tânăr a povestit pe Reddit ce i s-a întâmplat recent.

„Tata ne-a părăsit acum zece ani, dar acum vrea să se împace cu noi că a descoperit că are cancer.

Greșesc că sunt nervos pe el? Nu pot forța familia să îmi acepte dorința dea nu intra în contact cu familia mea. Nu pot să-l sufăr. Nu pot sta alături de el.

Am fost invitat să iau cina cu familia mea. Spre nicio mirare, tata și noua lui familie era acolo. Am ales două dintre cele mai scumpe... citeste mai mult

acum 50 min. in Actualitate, Vizualizari: 21 , Sursa: Antena 3 in