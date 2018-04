FCSB - CFR Cluj, meci programat duminică de la 20:45, poate lămuri o bună parte dintre dilemele legate de numele viitoarei campioane. FCSB are şansa să se distanţeze la 5 puncte de clujeni cu o victorie, însă Dan Petrescu îşi poate aduce echipa pe primul loc dacă va reuşi să ia toate cele trei puncte pe Naţional Arena.

Deşi nu a avut evoluţii prea bune în ultima perioadă şi a fost subiectul unui articol într-un ziar de cancan, fiind surprins cu ţigara în gură la o terasă, Florin Tănase pare relaxat înainte de derby. "Atmosfera e bună, am lucrat bine şi sperăm să se vadă asta şi pe teren. N-ar fi rău să obţinem un egal pentru că am rămâne pe primul loc, dar trebuie să câştigăm