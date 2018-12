"Ce ne propunem pentru anul viitor? Aş putea să spun că în primul rând schimbarea aeronavelor pe care le-am vizat. Sunt 13 pe care le-am anunţat. Se poate să fie 17 - toate 17 anul viitor - şi încă nu am închis tematica. Suntem în curs de a plănui reluarea lung-curierului, dar nu am să vă dau nicio rută, deoarece doresc să le anunţ atunci când ele sunt sigure. Este un proces de dezvoltare, pentru că sunt sloturi de luat, sunt aeroporturi...Deci, este un lucru un pic mai greoi, iar pentru a pregăti o rută de lung curier... citeste mai mult