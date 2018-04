TAROM a lansat licitaţii deschise pentru achiziţii aferente infrastructurii IT de relaţii cu clienţii, aceasta fiind prima investiţie substanţială a companiei din ultimii 10 ani în acest domeniu, informează operatorul naţional de trafic aerian într-un comunicat, scrie AGERPRES.

"În termeni simpli, după aproape 10 ani, TAROM investeşte masiv în infrastructura IT, cu beneficii majore pentru companie, dar mai ales pentru pasageri. Prin implementarea noilor soluţii integrate IT se va crea o veritabilă revoluţie în sistemul de...