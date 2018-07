ANCOM lanseaza in consultare publica un proiect de decizie privind stabilirea tarifelor maximale pentru exercitarea de catre operatorii de comunicatii a dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub imobilele aflate in proprietatea publica a statului. „Tarifele maxime propuse de ANCOM pentru instalarea de stalpi, piloni, turnuri sau retele subterane si aeriene de comunicatii pe proprietatea publica au fost stabilite pe baza unui model de calcul si a unei metodologii detaliate. ANCOM a constatat ca in acest moment practica autoritatilor publice nu este unitara, in multe cazuri fiind percepute tarife exagerate. Atunci cand stabilesc... citeste mai mult