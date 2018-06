Tarife majorate în centrul Bucureştiului pentru parcarea stradală, in zonele deservite de parcaje subterane sau supraterane

Primaria Municipiului Bucuresti pune in aplicare una dintre masurile de reducere a poluarii si a traficului cuprinse atat in Planul Integrat pentru Calitatea Aerului, cat si in Planul de Mobilitate Urbana Durabila si anume o noua reglementare tarifara a parcarilor.

Astfel, incepand cu data de 1 iulie 2018, vor intra in vigoare noile tarife privind utilizarea locurilor de parcare din Capitala, in functie de zona de parcare, conform reglementarilor aprobate prin votul Consiliului General.

