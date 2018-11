Călin Popescu Tăriceanu a declarat, duminică seara, la România TV, că actuala coaliţiei va rămâne la guvernare chiar dacă s-a încercat să se bage fitile. “Rămâne, vă spun fără niciun fel de ezitare. Am văzut că în ultima vreme s-a încercat foarte mult, foarte mult s-a încercat să se bage fitile, zâzanie între cele două partide ale coaliţiei”, a spus Tăriceanu. Întrebat dacă se înţelege bine cu Liviu Dragnea, Tăriceanu a răspuns: “Da, chiar foarte bine, am vorbit şi ieri cu el la telefon, ne consultăm. Eu am găsit într-o zi aşa o formulare mai plastică, dom’le, dar nu suntem... citeste mai mult

