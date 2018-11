Călin Popescu Tăriceanu a declarat, joi, că nu are niciun mesaj de transmis colegilor în legătură cu votul în plen asupra cererii DNA de încuviințare a urmăririi penale, însă aleșii, în special cei din Comisia juridică, ar trebui să își facă timp să citească dosarul.

"Primul lucru pe care îl consider ar fi ca mai mulți colegi, în special cei din comisia juridică, să își facă timp ca să citească cât mai mult din dosar, înainte de a vota. Nu, nu am nici un mesaj. Sunt colegii mei. Eu nu sunt președintele lor, sunt... citeste mai mult