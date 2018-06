Societatea Timişoara, care premiază în fiecare an personalităţi şi instituţii pentru promovarea democraţiei şi a valorilor europene, oferă în fiecare an şi un premiu special, „Secera şi Ciocanul”. Conferit în mod tradiţional lui Ion Iliescu, Premiul „Secera şi Ciocanul” le-a fost oferit în acest an lui Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu.

