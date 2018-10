Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat, luni, la "Sinteza zilei", că nu are de gând să rupă coaliția de guvernare.

”Am văzut zvonuri care s-au răspândit în stânga, în dreapta cu o rapiditate fantastică și care dădeau drept sigură ruperea coaliției, Tăriceanu prim-ministru al unui guvern bazat pe o majoritate cu PNL, cu USR.

Am să vă spun de la început, ca să fie lucrurile clare: nu am avut de gând, nu am de gând și nici nu voi avea de gând să rup coaliția.

