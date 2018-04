Tariceanu: Romania pledeaza pentru o Europa unitara in toate dimensiunile ei Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a participat in perioada 23-24 aprilie la Conferinta Presedintilor Parlamentelor Statelor Uniunii Europene, eveniment care s-a desfasurat la Tallinn, Republica Estonia, cu aceasta ocazie sustinand ca "Romania pledeaza pentru o Europa unitara in toate dimensiunile ei".

Mai multe despre romania, europa, Calin Popescu Tariceanu, dimensiuni Politica citeste mai mult

azi, 18:50 in Politica, Vizualizari: 28 , Sursa: 9am in