Tariceanu: Romania nu este acuzata in mod oficial de UE ca nu respecta normele statului de drept Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca propunerea CE de ''restrangere a accesului la fondurile europene'' pentru tarile membre care incalca statul de drept este controversata in cadrul Uniunii pentru ca ''nu are ce legatura sa se faca'' intre fonduri si stat de drept, Romania nefiind acuzata ''in mod oficial'' de UE ca nu respecta normele statului de drept.

