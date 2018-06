Tariceanu: Procurorii raman, in continuare, independenti Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri seara, la un post de televiziune, in contextul deciziei luate de Curtea Constitutionala in cazul Kovesi, ca procurorii vor ramane, si in continuare, independenti, fiind subordonati ierarhic doar procurorului de rang superior.

