Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a scris sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că pentru preşedintele Klaus Iohannis, DNA „este pe plus” atâta timp cât procentul condamnărilor îl depăşeşte pe cel al abuzurilor, în contextul unor precizări privind vizita lui Frans Timmermans la Bucureşti

„Ca preşedinte al Senatului, am avut un dialog consistent şi pozitiv cu Frans Timmermans. Am apreciat atitudinea constructivă şi determinarea exprimată pentru a acompania România pentru ridicarea MCV. Vreau să fac, însă, şi o serie de precizări şi să pun o serie de accente care consider că nu au avut suficientă vizibilitate după această întâlnire”, a scris Tăriceanu pe pagina de... citeste mai mult