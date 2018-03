Sesizarea depusa de liderul PMP Eugen Tomac, in care reclama modul in care a reactionat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in urma votului Parlamentului in cazul lui Dan Sova, a fost trimisa de PICCJ la DNA. Tweet 0 Comenteaza Oficiali...

Protv, 24 Aprilie 2015