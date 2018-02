Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat sâmbătă, la Sinaia, că nu este 'foarte confortabil' cu soluţia de scutire de impozite pentru domeniul IT, el arătând că sunt oameni valoroşi şi în alte domenii şi nu beneficiază de aceleaşi avantaje.

"Eu nu sunt foarte confortabil cu această soluţie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate o justificare şi avem şi acum o justificare, care cred că e valabilă. Vrem să ţinem specialiştii în IT în România. Nu vrem ca această forţă de muncă foarte valoroasă să emigreze, dar în acelaşi timp eu vă spun ca liberal că eu cred în neutralitatea stimulentelor... citeste mai mult