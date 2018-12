Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu le urează românilor "La mulţi ani!" şi le doreşte "un an nou plin de bucurii şi împliniri".

"Anul ce se termină a fost unul în care am avut de trecut peste o serie de provocări, dar a fost şi un an în care am realizat progrese importante pentru ţara noastră. Trecerea într-un nou an aduce întotdeauna un sentiment de speranţă pentru fiecare dintre noi. Într-un moment în care întoarcem pagina anului 2018 şi ne pregătim pentru noul an, îmi doresc ca 2019 să fie un an al solidarităţii între români, în care vom reuşi să punem capăt dezbinării din societate, un an...