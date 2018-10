Alegeri parlamentare 2016. Nelu Tatar (PNL): Noi am facut curatenie in partid, PSD nu Presedintele PNL Vaslui, senatorul Nelu Tataru, candidat pentru al doilea mandat in Parlamentul Romaniei, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca...

9am, 24 Noiembrie 2016