Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat marţi seară că nu are în vedere niciun fel de schimbare în lista miniştrilor săi, menţionând că ministrul justiţiei, Tudorel Toader, se bucură în continuare de susţinere din partea sa şi a partidului pe care îl conduce.

"Nu am discutat acest subiect în cadrul coaliţiei, am abordat cu două-trei săptămâni în urmă această problemă de principiu, i-am transmis colegului Dragnea că la ALDE nu am în vedere niciun fel de schimbare în lista miniştrilor pe care îi avem (...). Eu am făcut o declaraţie publică, cu puţin timp în urmă, când am declarat fără echivoc că ministrul Toader se bucură de susţinerea noastră, că... citeste mai mult