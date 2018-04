Tariceanu: L-am considerat pe Dinu C. Giurescu un aliat in sustinerea democratiei si libertatilor romanilor Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj dupa moartea istoricului Dinu C. Giurescu.

