Tariceanu: In ziua in care presedintele va anunta ca nu o revoca pe Kovesi isi va semna singur Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, ca in ziua in care presedintele Klaus Iohannis va anunta ca nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ''isi va semna singur sentinta'', ''nu va mai castiga al doilea mandat''.

Mai multe despre presedinte, revocare, Calin Popescu Tariceanu, laura codruta kovesi, congres PSD Politica citeste mai mult

azi, 00:44 in Politica, Vizualizari: 125 , Sursa: 9am in