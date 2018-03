Tariceanu: Exista o lipsa de cunoastere a modului in care au fost formulate unele modificari ale legilor Justitiei Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat ca saptamana viitoare proiectele de modificare a legilor Justitiei vor fi adoptate de Camera Superioara a Parlamentului in calitate de for decizional si a precizat ca propunerea de eliminare a presedintelui din procedura de numire si revocare a conducerii ICCJ nu a apartinut Coalitiei.

Mai multe despre Comisia Europeana, modificari, Calin Popescu Tariceanu, Viorica Dancila, legile justitiei Politica citeste mai mult

azi, 12:35 in Politica, Vizualizari: 36 , Sursa: 9am in